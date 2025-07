Arrestata coppia di spacciatori | in casa contanti e cocaina

Un uomo e una donna sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un uomo del 1994 e della compagna del 2000, entrambi residenti in via Massarenti.L‚Äôuomo √® stato avvistato dagli agenti di polizia della squadra mobile mentre vendeva alcune dosi di cocaina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: cocaina - arrestata - coppia - spacciatori

Cocaina nascosta nel manico della scopa: arrestata una donna - Aveva nascosto 55 dosi di cocaina, per oltre 43 grammi, nel manico di una scopa "Swiffer": una strategia astuta, ma che non è bastata per sfuggire alle verifiche dei Carabinieri.

Cocaina nascosta nel manico della scopa: arrestata una donna - Aveva nascosto 55 dosi di cocaina, per oltre 43 grammi, nel manico di una scopa "Swiffer": una strategia astuta, ma che non è bastata per sfuggire alle verifiche dei Carabinieri.

Cocaina nascosta nel manico della scopa: arrestata una donna - Aveva nascosto 55 dosi di cocaina, per oltre 43 grammi, nel manico di una scopa "Swiffer": una strategia astuta, ma che non è bastata per sfuggire alle verifiche dei Carabinieri.

Operazione Amazzone: la coppia arrestata ammette le responsabilità Vai su Facebook

#SantAntioco. Scoperta una fiorente attività di spaccio nel cuore del paese: arrestati due conviventi, sequestrata cocaina per decine di dosi Vai su X

Arrestata coppia di spacciatori: in casa contanti e cocaina; Barriera, lui depista i poliziotti mentre lei nasconde la droga: arrestata coppia per spaccio; Lanciano la droga dal finestrino: coppia di Verbania arrestata per spaccio.

Morto per overdose nell‚Äôhotel. Arrestata la coppia di spacciatori che ha venduto la dose fatale - Quattro mesi dopo la tragedia, avvenuta il 22 marzo in un hotel di Rimini, è finita in manette una c ... Come scrive msn.com

Ossi, una coppia arrestata con cocaina e 2mila euro in contanti - Ossi, una coppia arrestata con cocaina e 2mila euro in contanti Gran parte della droga, 120 grammi, trovata nell'abitazione SASSARI , 04 giugno 2025, 09:43 ... Si legge su ansa.it