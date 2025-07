Arnautovic sotto la curva cori per Mihajlovic | la reazione

Marko Arnautovic ha spiegato, in lacrime, nella sua conferenza stampa di presentazione con la Stella Rossa di aver scelto la squadra di Belgrado per rispettare una promessa fatta a Sinisa Mihajlovic ai tempi del Bologna. Così, quando è andato a salutare i suoi nuovi tifosi, questi hanno dedicato un coro al leggendario difensore. L'ex attaccante dell'Inter si è commosso di nuovo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arnautovic sotto la curva, cori per Mihajlovic: la reazione

Arnautovic si presenta alla Stella Rossa, l’ex Inter commuove tutti: «Lo avevo promesso a Mihajlovic, ora sono qui» – VIDEO - di Redazione Arnautovic si presenta alla Stella Rossa, l’ex Inter commuove tutti: «Lo avevo promesso a Mihajlovic».

Arnautovic ha mantenuto la promessa fatta a Mihajlovic, la dedica emoziona tutti: “Ora sono qui” - Marko Arnautovic ha mantenuto la promessa fatta a Sinisa Mihajlovic e la dedica dell'ex attaccante dell'Inter ha emozionato tutti, tifosi e familiari dell'allenatore scomparso: "Ora sono qui".

Arnautovic piange in conferenza: "A Mihajlovic promisi che sarei venuto alla Stella Rossa" - L'ex attaccante dell'Inter ha spiegato di aver scelto la squadra di Belgrado per rispettare una promessa fatta a Sinisa ai tempi del Bologna.

