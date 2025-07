Armato di ascia entra in un bar | Abbassate il volume della musica o vi finisce male

Si è presentato al bar con un’accetta perchĂ© esausto della musica – a suo dire – ad alto volume. Dopo aver minacciato tutti, l’uomo, un catanese di 23 anni, è fuggito per poi essere individuato dalla polizia.I fatti sono accaduti, poco dopo la mezzanotte di alcuni giorni fa, in un bar di via Fava. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

