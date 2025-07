Arianna Meloni lancia Acquaroli | Mani pulite e scarpe sporche di fango bordata al Pd

Dal palco dell’evento organizzato da Fratelli d’Italia a Senigallia, Arianna Meloni picchia durissimo contro la sinistra travolta dalle inchieste ed esprime con convinzione il suo sostegno a Francesco Acquaroli in vista delle prossime elezioni regionali nelle Marche. La dirigente del partito ha sottolineato la centralitĂ del radicamento territoriale come tratto distintivo di FdI, manifestando fiducia in una riconferma del presidente uscente. “Francesco lo conosco da qualche decennio, è persona che rappresenta la buona politica, la politica del fare, delle idee che diventano azioni, onesta, coraggiosa che non si vende, che ha le mani pulite e le scarpe sporche di fango ”, ha premesso Arianna Meloni, introducendo l’intervento di Acquaroli stesso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Arianna Meloni lancia Acquaroli: "Mani pulite e scarpe sporche di fango", bordata al Pd

Cultura, Arianna Meloni: “La vogliamo libera, senza necessità di avere tessera Pd in tasca” - (Adnkronos) – ''La grande novità del governo Meloni è che noi vogliamo una cultura libera. Una cultura libera di esprimersi senza la necessità di avere la tessera del Pd in tasca''.

Vergognoso attacco M5S a Arianna Meloni: “Fa venire le vertigini”. La replica di FdI stronca i grillini con una foto e poche parole - Proprio mentre ieri pomeriggio apriva i battenti a Firenze, nel Teatro Niccolini, “ Spazio cultura. Valorizzare il passato, immaginare il futuro “, la due giorni sulla cultura organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia alla Camera ed al Senato, dagli esponenti dell’M5s in Commissione Cultura arrivava la velenosissima nota del M5S che, tra attacchi gratuiti e di bassa lega (al limite dell’insulto) ad Arianna Meloni, e farneticazioni politiche che tornano a delirare su nomine, competenze e “amichettismi” di giallorossa memoria, esplicitava, una volta di più, il vuoto di contenuti e la bassezza della forma di un partito alla frutta.

