Due partite, sei punti: chiamatele pure amichevoli, ma vincere fa sempre bene! L’Arezzo vince anche contro il Mantova con un 2-1 che dice più di quanto il tabellino racconti, il merito è tutto degli uomini di Bucchi, che con pressing asfissiante e una difesa da muro di granito chiudono ogni spazio e ribaltano la partita con classe, cuore e fame. Arena e Gigli sono due armadi dietro, Del Col spinge come un treno a sinistra, e il nuovo bomber Righetti davanti non perdona. Dezi incanta finché ha fiato: geometrie, tocchi di classe, triangolazioni che tagliano il campo come un bisturi. Ed è proprio da un suo numero, insieme a Tavernelli, che arriva il cross per il vantaggio firmato Righetti, dopo una traversa clamorosa dello stesso Dezi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, che cuore! Bucchi fa volare gli amaranto!