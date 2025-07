Ardea soffoca tra i rifiuti | nuovo incendio alle Salzare fumo tossico invade le case

Ardea, 27 luglio 2025 – Ancora un incendio nella zona delle Salzare, e ancora una volta è la salute dei cittadini a pagarne le conseguenze. A bruciare, questa volta, sono stati i rifiuti scaricati nei canali di scolo lungo via delle Acque Alte, all’interno dell’area dei 706 ettari, giĂ al centro di numerose segnalazioni e preoccupazioni ambientali. Il rogo, divampato in pieno giorno, ha sollevato una densa colonna di fumo acre e tossico, visibile da diversi chilometri di distanza. L’allarme è stato lanciato da una pattuglia dei carabinieri, che passando in zona ha notato la nube nera e ha allertato i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

