"> «Second game, first win!»: seconda uscita stagionale, prima vittoria e una firma d’autore, quella di Kevin De Bruyne. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista belga è stato il faro del Napoli nella vittoria per 2-1 sul Catanzaro, lasciando il segno con tocchi di classe, cambi di gioco e intuizioni che hanno strappato applausi convinti dalle tribune del campo di Carciato. KDB ha poi affidato ai social le sue emozioni, raccontando frammenti della sua prima estate italiana con la maglia azzurra e l’undici sulle spalle. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Aquilani applaude: «Questo Napoli può vincere la Champions»