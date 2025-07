Apre non lontano da Monza il mega luna park con oltre 50 giostre gratis la prima ora e con l' autoscontro

Tra le novitĂ di quest'anno spiccano la Giostra spagnola, un’attrazione ad alta adrenalina dedicata ai piĂą temerari,  e la nuova Horror house, pensata per chi ama il brivido. E c'è il ritorno di tre grandi classici molto attesi e che sono la combinazione perfetta tra modernitĂ e tradizione: il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: apre - lontano - monza - mega

Ikea apre a Monza: nuovo 'Plan and order point' per consulenze personalizzate; Il nuovo mega negozio con prodotti di bellezza, igiene, food bio, arriva in Brianza: 8 assunzioni; Non lontano da Monza si può cenare (e assistere a un concerto) in un igloo ghiacciato.