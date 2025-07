AppLi avvicinare i giovani Neet al lavoro | entra in campo l’assistente virtuale

L’intelligenza artificiale che non toglie lavoro agli esseri umani, ma aiuta a trovarlo. A partire dalle persone più fragili, un milione e quattrocentomila ragazzi tra i 15 e i 29 anni fuori dal mondo della formazione e da quello del lavoro. È questa la scommessa di AppLi, – Assistente personale per il lavoro in Italia, un progetto digitale promosso dal ministero del Lavoro che partirà da settembre per i primi 120 mila giovani Neet (Not in education, employment o training). Il link per accedere andrà richiesto nei centri per l’impiego. Dove non sono riusciti famiglie, amici o professori, tenta ora un “virtual coach” che punta a avvicinare questi ragazzi al mondo del lavoro guidandoli verso i percorsi formativi e occupazionali richiesti dal mercato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it