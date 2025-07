App NoiPA | ecco la nuova versione con la funzione per le addizionali fiscali

È in arrivo l’aggiornamento dell’app NoiPA, che introduce la modifica di residenza e domicilio direttamente da mobile. Questa nuova funzione è essenziale per il calcolo corretto delle addizionali fiscali, comunali e regionali, semplificando la gestione dei propri dati anagrafici per tutti i dipendenti pubblici. La nuova App NoiPA: gestione dei dati fiscali in mobilità La . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: noipa - fiscali - funzione - addizionali

Taglio del cuneo fiscale 2025: le FAQ NoiPA su bonus e detrazioni fiscali per i redditi fino a 40.000 euro - Il taglio del cuneo fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 prevede due forme di agevolazione fiscale erogate da NoiPA, in base al reddito complessivo dei dipendenti pubblici.

Dichiarazione dei redditi 2025: come scaricare la CU su NoiPA e le novità fiscali per docenti e ATA - Con l’avvio della dichiarazione dei redditi 2025, i dipendenti della scuola, inclusi docenti e personale ATA, devono scaricare la Certificazione Unica (CU) dal portale NoiPA.

Taglio del cuneo fiscale 2025, come cambiano bonus e detrazioni in busta paga. Cosa fare per gestire o rinunciare ai benefici fiscali. FAQ NoiPA - Un nuovo scenario da giugno si apre per i lavoratori dipendenti (anche docenti e ATA) con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, che riscrive le regole del cuneo fiscale e introduce misure mirate a rafforzare il potere d’acquisto.

APP NoiPA: una nuova funzione cambia lo Stipendio Netto; Certificazione Unica 2025: le novità , come scaricarla, cosa fare in caso di errori. SCHEDA NoiPA; Stipendi NoiPA Marzo 2025: Aumenti, ritardi e novità . Chi incasserà fino a 6.000 Euro?.

APP NoiPA: una nuova funzione cambia lo Stipendio Netto - Arriva un importante aggiornamento dell’App NoiPA, pensato per rendere più semplice e veloce la gestione dei dati personali del personale della Pubblica Amministrazione. Lo riporta msn.com

App NoiPA: arriva la nuova versione. Ecco le novità - Una versione aggiornata dell’app NoiPA sarà disponibile a breve e includerà la possibilità di modificare direttamente le informazioni ... Riporta orizzontescuola.it