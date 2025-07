Anziano precipita 4 metri dalla balaustra in giardino a Blevio | elisoccorso in volo

Brutto incidente oggi a Blevio, in località Monti di Cazzanore, dove un anziano è caduto giù da una balaustra mentre camminava nel giardino di casa. L’uomo sarebbe precipitato per circa quattro metri dopo che il parapetto, probabilmente ancora in fase di sistemazione, ha ceduto all’improvviso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

