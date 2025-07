Antonelli in lacrime a Spa Wolff fa una scommessa insolita per incoraggiarlo | Ti do 500 euro se vai a muro

Il pilota della Mercedes è visibilmente frustrato per come sono andate la Sprint e le qualifiche a Spa. Un giornalista, preoccupato, gli chiede: "Stai bene?". E il team principal escogita una tattica motivazionale particolare per scuoterlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

