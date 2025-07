Anthony Anderson si scusa per l’intervista con Lindsay Lohan del 2003 | Era umorismo ma fuori luogo

Il comico si è detto dispiaciuto per il tono dell'intervista all'allora 17enne Lindsay Lohan, riemersa ora sui social: "Era una gag, ma capisco il disagio". La clip di un'intervista risalente al 2003, in cui Anthony Anderson interagiva con una giovanissima Lindsay Lohan, è tornata virale nelle ultime ore, scatenando polemiche e critiche sui social. Il comico, oggi volto noto per serie e film di successo, ha espresso il suo rammarico per i toni utilizzati durante la conversazione, definendoli oggi di cattivo gusto. All'epoca, Lohan aveva solo 17 anni e promuoveva il film Quel pazzo venerdì. Anderson era ospite del The Sharon Osbourne Show e, nel tentativo di fare ironia, fece alcune battute che oggi appaiono decisamente inadeguate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

