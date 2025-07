Annega per salvare moglie e i due figli morto romano di 47 anni

Alessandro D’Angelo, romano di 47 anni residente a Santa Lucia di Fonte Nuova, è morto affogato oggi pomeriggio a Tarquinia, sulla litoranea Viterbese.Secondo quanto ricostruito, un uomo che si trovava in spiaggia con la famiglia si è tuffato in mare dopo aver visto la moglie e i figli in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Un uomo di 47 anni è morto annegato a Tarquinia. Il 47enne si era gettato in acqua per salvare moglie e figli, che erano in difficoltà a causa del mare mosso Vai su Facebook

Morto annegato a Tarquinia per salvare moglie e figli, Alessandro D'Angelo aveva 47 anni: malore per lo sforzo - Alessandro D’Angelo, 47 anni, è morto annegato a Tarquinia nel tentativo di salvare moglie e figli in difficoltà tra le onde del mare ... virgilio.it scrive