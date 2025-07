Il nuovo capitolo dell'Immortal Universe debutterà a ottobre su AMC: ecco data, dettagli sulla trama e un gradito ritorno dal mondo dei vampiri. Talamasca: The Secret Order, il terzo progetto televisivo ambientato nell'Immortal Universe di Anne Rice, è finalmente pronto a fare il suo debutto. Durante il Comic-Con di San Diego è stata confermata la data di uscita ufficiale, fissata per domenica 26 ottobre su AMC e AMC+, e presentato un teaser trailer che anticipa atmosfere oscure e misteriose. La nuova serie, ispirata alle opere dell'autrice di culto Anne Rice, amplia ulteriormente l'universo narrativo già esplorato in Intervista col vampiro e Mayfair Witches. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Anne Rice, confermata la serie Talamasca: nel cast un volto noto da Intervista col vampiro