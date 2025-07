Anna Pesce nella Direzione Nazionale di Indipendenza | Onorata della fiducia ricevuta darò il massimo

Anna Pesce entra ufficialmente a far parte della Direzione Nazionale del movimento Indipendenza. Ad annunciarlo è la stessa interessata, che ha espresso la propria gratitudine a chi ha creduto in lei e ne ha sostenuto l’ingresso negli organi dirigenti. “Inizio questo percorso con grande senso di responsabilitĂ e determinazione – ha dichiarato Pesce –. Ringrazio di cuore il Presidente Massimo Arlechino, il Vice Segretario Vicario Chicco Costini, il componente dell’Esecutivo Nazionale Beppe Lauria e il Coordinatore Regionale di Indipendenza Calabria, Senatore Francesco Bevilacqua, per la fiducia che mi è stata accordata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

