Anna Castiglia live | Albero genealogico di suoni e parole

Con la sua voce eclettica e la sua penna affilata, Anna Castiglia è pronta ad accompagnare gli spettatori in un percorso tra musica e parole, dove l’ironia si fa chiave di lettura della realtà e ogni nota apre uno spiraglio di riflessione, sempre leggera ma intensa allo stesso tempo. Appuntamento domani sera, alle 21.30, al Molo dei Pescatori di Monterosso per la seconda tappa di ‘ Women – Voci di donne ’, rassegna giunta alla quarta edizione con l’organizzazione di Ad Eventi e con il sostegno della Fondazione Carispezia. A settembre, Anna Castiglia ha pubblicato ‘Mi piace’, un disco che oscilla tra momenti di leggerezza e profondità, passando da riflessioni sulla nostalgia e le relazioni finite a critiche sottili sulla chiusura mentale e istituzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anna Castiglia live: "Albero genealogico di suoni e parole"

