Cesena, 27 luglio 2025 – È morto ieri mattina Angelo Spanò, che avrebbe compiuto 65 anni in ottobre, andato in pensione da Confesercenti Cesena dove era stato assunto nel 1988 e di cui era ancora componente della Presidenza, in qualità di amministratore delegato della società Innova. Abitava a Gambettola con la moglie Patrizia e la figlia Greta. Coltivava da molti anni la passione del cicloturismo. Ieri alle sette era partito dal Borgonovo di Budrio insieme a un gruppo di amici con meta San Marino e le colline delle Marche. A Verucchio, attorno alle 8.15, aveva iniziato a piovere e il gruppo si era fermato nel borgo sotto un portico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Angelo Spanò di Confesercenti morto d’infarto