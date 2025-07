Angelo Bonelli delira duro | Meloni vergogna! Nel mirino per il raid Idf sulla Ong

Che giorno sarebbe un giorno senza un delirio di Angelo Bonelli? Semplice: un giorno impossibile, dato che la sparata cade quotidiana, ipertrofica. Soprattutto se si parla di Gaza, Israele e Palestina. L'ultimo pretesto cavalcato dal "Verde" è l’intervento delle forze israeliane contro la Freedom Flotilla, nave Ong, raid che ha scatenato la reazione, tra gli altri, di Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, che condanna senza mezzi termini quanto accaduto in acque internazionali. Dunque, ovviamente, tira in ballo. Giorgia Meloni! "L'assalto dell'esercito israeliano alla Freedom Flotilla è un atto gravissimo e inaccettabile - ha premesso il verde -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Angelo Bonelli delira duro: "Meloni, vergogna!". Nel mirino per il raid Idf sulla Ong

