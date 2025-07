Andy Byron fa causa ai Coldplay? Spunta l’ipotesi

Sta circolando l'ipotesi secondo cui Andy Byron abbia intenzione di fare causa ai Coldplay seppur la disfatta sia quasi certa: dovrebbe testimoniare che Chris Martin fosse a conoscenza della loro presenza lì e che in realtà tra lui e Kristin non vi sia alcuna relazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Andy Byron fa causa ai Coldplay? Spunta l’ipotesi

