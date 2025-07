Andrea Putzu FdI | Con Acquaroli avviati oltre 1000 cantieri per dare una svolta alle Marche

Le Marche della giunta Acquaroli sono una Regione dinamica in termini economici, cantieristici, infrastrutturali. Una Regione tesa verso il futuro ma con i piedi saldi in una storia e un’identitĂ da rivendicare con orgoglio. Lo spiega in un’intervista al Secolo d’Italia Andrea Putzu, militante della destra fin da giovanissimo, oggi consigliere regionale delle Marche in quota Fratelli d’Italia e presidente della commissione consiliare con importanti deleghe tra le quali AttivitĂ Produttive, Artigianato, Agricoltura e Turismo. Putzu è reduce dalla due giorni di Senigallia “Spazio Made in Italy”, organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Andrea Putzu (FdI): “Con Acquaroli avviati oltre 1000 cantieri per dare una svolta alle Marche”

In questa notizia si parla di: marche - acquaroli - andrea - putzu

Sulle Marche sventola la Bandiera Blu, Venti vessilli (uno in più del 2024). Acquaroli: «Risultato straordinario» - ANCONA - Spiagge da sogno: i nostri lidi si confermano paradisi terrestri. Diciannove sindaci della costa marchigiana hanno già ricevuto l?invito ufficiale per l?edizione 2025.

Dipendente Beko ringrazia il ministro Urso e il presidente Acquaroli per il supporto alla produzione nelle Marche - Un dipendente della Beko di Comunanza (AP), Raffaele, che oggi festeggia 20 anni in azienda, ha fermato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli per dirgli "Grazie".

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data - ANCONA Il tema è diventato talmente rovente da richiedere la convocazione di una giunta straordinaria alle 13 di un caldissimo sabato di luglio.

SAVE THE DATE – PESARO, 23 LUGLIO? Mercoledì alle 20.30 all’Anfiteatro del Parco Miralfiore, ci vediamo per una serata speciale insieme al Presidente Francesco Acquaroli e a tutta la squadra. Un’occasione per raccontare ciò che stiamo facendo e ciò Vai su Facebook

Putzu dopo il risultato di Sant’Elpidio: «Acquaroli vince facile. Ricci? Sa solo contestare, perfetto all’oppo; L'Atim della discordia. Per la Giunta regionale è «tutto in regola», il Pd vede invece «gravi sprechi e malagestione»; Marche in declino? Putzu a Bonaccini: «Record negativi fatti dal centrosinistra I risultati di Acquaroli sono evidenti.

Putzu, gradimento Acquaroli sempre superiore a centrosinistra - Putzu, gradimento Acquaroli sempre superiore a centrosinistra FdI replica al Pd: "il cambiamento già scelto da marchigiani" ANCONA , 04 giugno 2025, 19:39 ... Come scrive ansa.it

Putzu dopo il risultato di Sant’Elpidio: «Acquaroli vince facile ... - Andrea Putzu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e fedelissimo del governatore Acquaroli, ieri ha passato la giornata a Palazzo Leopardi a raccogliere complimenti, strette di mano e pacche ... Segnala corriereadriatico.it