André Juve si complica ma non è una questione economica! Ecco che cosa sta accadendo proprio in queste ultimissime ore

: gli aggiornamenti. L’interesse del calciomercato  Juve per André, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, potrebbe ormai essere giunto al capolinea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus aveva preso in considerazione il giocatore come possibile rinforzo per il centrocampo, ma l’arrivo di Jonathan David e la trattativa ancora in corso per Nahuel Molina, potrebbero bloccare l’operazione. La Juve, infatti, ha un limite di due calciatori extracomunitari nella rosa e, con David  già acquisito e il possibile acquisto di Molina, non c’è più spazio per un altro giocatore non comunitario come André. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - André Juve si complica, ma non è una questione economica! Ecco che cosa sta accadendo proprio in queste ultimissime ore

In questa notizia si parla di: juve - complica - questione - economica

