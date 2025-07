Ancora un giorno senza acqua ed è il quarto continuano i disagi nella zona Nord | nuovo avviso dall' Amam

Non trova ancora soluzione l'emergenza idrica in citt√†. Possibili disservizi vengono segnalati dall'Amam anche per domani, ed √® il quarto giorno consecutivo, sempre nelle zone di via Palermo, piazza Castronovo, villaggi collinari nord e periferia nord.Il problema √® sempre quello legato alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: nord - giorno - quarto - amam

Omicidio Chamila Wijesuriyauna, la donna e il sospetto killer De Maria filmati dalle telecamere nel Parco Nord il giorno della scomparsa - VIDEO - Il corpo della 50enne singalese è stato trovato nel pomeriggio di ieri nel laghetto del Parco Nord con ferita da taglio alla gola e ai polsi Sono state diffuse le immagini delle telecamere del Parco Nord che ritraggono alcuni degli ultimi momenti di Chamila Wijesuriya, la 50enne singalese tro

Via Trionfale chiusa: com'è andato il primo giorno della nuova viabilità a Roma Nord - Lunedì 9 giugno è stato il primo giugno è ufficialmente partita la nuova viabilità a Roma Nord per la chiusura di un tratto di via Trionfale.

Perché il nord è sempre in alto nelle mappe? La verità dietro le mappe che usiamo ogni giorno - Nel mondo antico e medievale non esisteva un orientamento cartografico universale. In Egitto molte mappe avevano il sud in alto, seguendo il corso del Nilo.

Ancora un giorno senza acqua ed √® il quarto, continuano i disagi nella zona Nord: nuovo avviso dall'Amam; Amam-Enel, il ‚Äúping pong‚ÄĚ delle responsabilit√†... mentre l‚Äôacqua a Messina continua; Amam, anche per oggi poca (o niente) acqua in zona nord.