Ancora successi per la Vis Sauro Brillano i risultati cronometrici

Ancora successi per i colori della Vis Sauro Nuoto Team. Dopo aver conquistato il titolo regionale a squadre per la Categoria Ragazzi e quella Juniores, la compagine bianco azzurra della presidente Luisa Patrignani conquista il 3º posto nella classifica assoluta dietro a Nandi Ars di Loreto e Team Marche di Moie. Accanto al risultato di squadra hanno brillato i risultati cronometrici ottenuti da Diego Molinari, il quale ha ottenuto ben 4 tempi limite (400-800 sl, 200 farfalla e 400 misti) che gli permetteranno di partecipare ai prossimi Campionati Italiani di Categoria che si disputeranno i primi di agosto a Chianciano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora successi per la Vis Sauro. Brillano i risultati cronometrici

