Anche il Barcellona fa pagare le amichevoli ma 10 euro per 4 partite Il sistema va in crash e deve aprire a tutti

La prima amichevole del Barcellona (contro il Vissel Kobe), esordio del tour asiatico, è stata vinta dai catalani per 3-1 ma soprattutto è stata segnata da problemi tecnici che hanno impedito a molti soci e tifosi di accedere alla diretta tramite le piattaforme digitali del club. Il Barcellona ha poi deciso di trasmettere il secondo tempo gratuitamente su YouTube, attribuendo i disservizi a un attacco informatico. La proposta iniziale del Barcellona:. Gabriel Sans su Mundo Deportivo scrive: «Il club ha proposto, per la prima volta nella sua storia, che gli abbonati potessero vedere gratuitamente sul sito web e sulla rinnovata App Ufficiale del Fc Barcelona le partite della squadra in Giappone e Corea del Sud. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anche il Barcellona fa pagare le amichevoli (ma 10 euro per 4 partite). Il sistema va in crash e deve aprire a tutti

In questa notizia si parla di: barcellona - pagare - amichevoli - euro

Dumfries Barcellona, spagnoli in difficoltà nel pagare la clausola. Risposta netta dell’Inter - di Redazione Dumfries Barcellona, i catalani non sembrano disposti a pagare la clausola dell’esterno olandese.

Dumfries Barcellona, blaugrana pronti a pagare la clausola per strapparlo all’Inter? Le voci che arrivano dalla Spagna spaventano! - di Redazione Dumfries Barcellona, blaugrana pronti a pagare la clausola per strapparlo all’Inter? Le voci che arrivano dalla Spagna spaventano! La situazione.

Dopo i rumors delle ultime settimane, è stato lo stesso talentino spagnolo a dare un chiaro indizio, pubblicando nelle sue stories una foto di Diego Armando Maradona in maglia Barcellona con la 10 sulle spalle Qualche ora dopo, però, Yamal sembra ritratta Vai su Facebook

L'FC Barcelona annulla un'amichevole in Giappone a causa di gravi violazioni contrattuali; Como, in estate affascina l'amichevole con il Barcellona; Calendario del calcio europeo 2024: date di partite e sorteggi di tutte le competizioni.

Laporta sulle difficoltà del Barcellona: "Bilancio in perdita per 481 milioni" - Il Presidente blaugrana fotografa la situazione del club e punta il dito contro Bartomeu: "Modus operandi che ha generato effetti disastrosi". Come scrive goal.com

Barcellona pronto a pagare la clausola di Nico Williams: l'Athletic ... - Il contratto del giocatore, rinnovato nel dicembre 2023 fino al 2027, prevede una clausola rescissoria da 58 milioni di euro, ... Si legge su tuttomercatoweb.com