Anche Bookingcom punta su IA e licenzia mille dipendenti

Booking.com ha annunciato fino a mille licenziamenti per puntare forte su innovazione e automazione.

Lo Sheraton conferma i 164 licenziamenti: dagli chef agli addetti alle prenotazioni personale azzerato; Palermo, la proprietĂ dell'Hotel Excelsior annuncia 11 licenziamenti; Venezia. Hotel Bonvecchiati, due anni di chiusura per restauro: licenziati tutti i 120 dipendenti.

Booking.com licenzia, indetto stato d’agitazione - com ha annunciato nei mesi scorsi un piano di riorganizzazione globale che prevede un rilevante taglio della forza lavoro. Come scrive informazione.it