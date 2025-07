Amrabat Juventus l’idea può prendere piede in queste settimane | in Turchia potrebbe finire quel bianconero come contropartita! I dettagli

e le ultime. Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino che ha attirato l’attenzione durante il Mondiale 2022  con il Marocco, potrebbe essere il prossimo rinforzo per la Juve. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Fenerbahçe, allenato da José Mourinho, ha messo sul piatto il giocatore come parte di un’operazione che potrebbe portare Douglas Luiz  in Turchia. Il calciomercato Juventus, che sta cercando di sfoltire la rosa e rafforzare il centrocampo, sta valutando questa proposta che potrebbe rivelarsi un’opportunità interessante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Amrabat Juventus, l’idea può prendere piede in queste settimane: in Turchia potrebbe finire quel bianconero come contropartita! I dettagli

In questa notizia si parla di: potrebbe - amrabat - juventus - idea

Amrabat Juve, sale il nome del marocchino per sostituire Douglas Luiz! Comolli potrebbe giocarsi questa carta per convincere il Fenerbahce: tutti gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Amrabat Juve, sale il nome del marocchino per sostituire Douglas Luiz: le ultimissime sulle mosse dei bianconeri.

Amrabat Juve, l’ex Fiorentina può tornare in Italia e i bianconeri monitorano con attenzione: così potrebbe sostituire questo bianconero. I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Amrabat Juve, l’ex Fiorentina può tornare in Italia: tutte le novità sull’ultimo nome accostato ai bianconeri.

La #Juventus continua a pensare ad un nuovo rinforzo per il centrocampo: secondo ‘Tuttosport’, tra le idee di Comolli ci sarebbe anche Sofyan #Amrabat. Tudor avrebbe dato l’ok per l’ex Fiorentina, corteggiato anche dall’Atalanta. #Calciomercato #SerieA #J Vai su X

Calciomercato Juve: Sancho, Molina, Amrabat. La carta Kostic, i nomi a sorpesa Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, è Amrabat il nome per sostituire Douglas Luiz: le cifre dell'affare; Calciomercato Juventus, il nome nuovo per il centrocampo; Le idee sulla destra e la carta che può avvicinare Amrabat alla Juve.

Amrabat Juventus (Gazzetta), torna di moda questa idea per il centrocampo bianconero? Piace moltissimo a Tudor: costo e dettagli - Piace moltissimo a Tudor: costo e dettagli La Juventus continua a monitorare il mercato per rinforzare ... Come scrive juventusnews24.com

Douglas Luiz rompe con la Juventus: Amrabat nome pronto per sostituirlo. Le cifre dell'affare - Igor Tudor sarebbe felice di integrarlo nella squadra, ma anche l'Atalanta mostra interesse verso il centrocampista. Riporta eurosport.it