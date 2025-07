AMIGA Phantom Leap | Il Ritorno del Platform Classico su Amiga! WIP 1.4

Se ami i platform a scorrimento classici, quelli che ti facevano impazzire davanti al tuo Amiga 500, allora Phantom Leap è il gioco che stavai aspettando. Sviluppato con passione da HooGames e alimentato dal potente Scorpion Engine, questo titolo in Work-in-Progress è già una bomba di nostalgia e gameplay raffinato. Trama & Atmosfera: Un Mistero nella Foresta Proibita. Una landa selvaggia, piena di rovine antiche, funghi assassini e piattaforme da brivido. Sei un esploratore senza paura, in cerca di tesori e segreti perduti. Ma attenzione: ogni salto potrebbe essere l’ultimo! Nemici spietati: Dai funghi saltellanti a creature ancora più letali, dovrai usare agilità e astuzia per sopravvivere. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net