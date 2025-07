Amicizia tra bambini | la sorprendente indagine che svela i mille modi di essere amici tra giochi all’aperto merende condivise e lettere scritte a mano oltre il digitale

L’amicizia rappresenta un valore fondamentale nella crescita dei bambini, un legame che si costruisce su fiducia, affetto reciproco e sostegno emotivo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sport, gioco e amicizia: il Santa Giuliana ha ospitato la storica Miniolimpiade, 460 bambini - Un pomeriggio di entusiasmo, colori e sorrisi ha animato sabato 3 maggio lo Stadio Santa Giuliana di Perugia, in occasione della 35ª edizione della Miniolimpiade dei Ragazzi, l’atteso evento sportivo promosso dal CSI – Comitato di Perugia.

Un torneo multiculturale dedicato ai bambini, presentato il "Mundialito dell'amicizia" - Presentato questa mattina a Palazzo di Città il “Mundialito dell’Amicizia”, evento sportivo dedicato a bambini e bambine tra i 9 e gli 11 anni promosso e organizzato dall’associazione Argonauti 1989, che si svolgerà sabato 17 maggio presso il centro sportivo Olympic Center.

La scintilla dell'amicizia, attività ludico educativa per bambini alla libreria Macaione - Cosa fa nascere un legame speciale? A volte basta una storia raccontata con il cuore, un’emozione condivisa, un sorriso che parla senza parole.

Un film di animazione non deve essere per forza un film per bambini... E FLOW ce lo dimostra ampiamente. L’essere umano non è destinato a popolare questo pianeta per sempre. La Terra sarà data in eredità ad altre creature, magari anche a un gatto nero d Vai su Facebook

Amicizia tra bambini: la sorprendente indagine che svela i mille modi di essere amici tra giochi all'aperto, merende condivise e lettere scritte a mano, oltre il digitale

Giornata dell'amicizia, iniziativa "La Posta del Mulino" - In occasione della Giornata Mondiale dell'Amicizia, Mulino Bianco ha invitato i bambini a riscoprire il valore dell'amicizia attraverso un gesto semplice ma potentissimo: scrivere una ... Da msn.com

L'amicizia per i più piccoli? Qualcuno che mi accetti per come sono - L'amicizia, un legame basato su fiducia, affetto reciproco, stima e sostegno è un sentimento forte in tutte le età. ansa.it scrive