american psycho domenica 27 luglio al giardino loris fortuna

Nuovo appuntamento al cinema all’aperto del Giardino Loris Fortuna con “25 il 25”, sezione che festeggia alcuni dei  film cult che compiono 25 anni nel 2025! Dopo Alta fedeltĂ Â e  Battle Royale, ecco tornare sul grande schermo AMERICAN PSYCHO, tratto dal romanzo cult di Bret Easton Ellis!  Il film sarĂ in programma domenica 27 luglio alle ore 21.30, in versione originale con sottotitoli italiani.   New York, anni ’80. Patrick Bateman  (Christian Bale) è un giovane e affascinante uomo d’affari. Ma dietro la maschera di Wall Street si nasconde un’anima oscura, fatta di violenza e follia. Tra cene eleganti e feste esclusive, Bateman conduce una doppia vita: uomo rispettabile di giorno, psicopatico assassino di notte. 🔗 Leggi su Udine20.it

