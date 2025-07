Amarcord | sapori e profumi del calcio di una volta

Il calcio di una volta – Nemmeno il miglior regista cinematografico, forse, potrebbe fedelmente e realisticamente produrre una rappresentazione riguardante: “una domenica per il pallone”. Una domenica di altri tempi, un giorno atteso con trepidazione per un’intera settimana. Sette giorni durante i quali si discorreva di un evento che ci avrebbe proiettato in una dimensione astrale ovvero in un alone fluidico, non visibile, capace di dar vita ad un fenomeno particolare: la contraddittoria unione tra una consapevole ansia, dovuta all’attesa di un evento, ed un serafico benessere. GiĂ al risveglio, la domenica mattina, si percepiva la sensazione di dover vivere un giorno particolare, diverso dagli altri. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Amarcord: sapori e profumi del calcio di una volta

In questa notizia si parla di: calcio - volta - amarcord - sapori

C’era una volta il calcio, ora un altro sport appassiona gli italiani: i numeri non mentono - Il calcio è da sempre lo sport nazionale, una passione infinita che si perde nella notte dei tempi, ma che recentemente è stata messa in discussione dall’avvento di un grandissimo campione capace di smuovere milioni di tifosi Il calcio è uno degli sport più amati e seguiti in Italia, tanto da essere considerato una vera e propria passione nazionale.

Ecco la nuova regola del calcio degli 8 secondi: applicata per la prima volta al Mondiale per Club - Durante la partita tra Ulsan Hyundai Football Club e Mamelodi Sundowns Football Club l'arbitro Clement Turpin ha applicato per la prima volta la regola degli "8 secondi" al Mondiale per Club 2025.

MOBY ANCORA UNA VOLTA VINCE IL CAMPIONATO DELL’ESTATE ITALIANA. LA COMPAGNIA SCENDE IN CAMPO COL PARMA CALCIO - Parma Calcio è lieto di annunciare una nuova partnership con Moby, la compagnia di navigazione delle famiglie italiane, che a partire dalla stagione 2025/2026 sarà back sponsor di maglia della Prima Squadra Maschile.

Casalgrande, Berselli chiude la campagna elettorale all’Armarcord.

L'Amarcord dei golosi. Viaggio nel patrimonio di sapori della bottega storica “Dolciumi Onorati” - Basta entrare in alcuni posti per avere immediatamente un flusso di sensazioni e di ricordi che, anche se non le abbiamo vissute sulla nostra pelle, ci arrivano ... Si legge su ilfoglio.it