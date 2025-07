Altra vittima dei finti Bts | Truffa da migliaia di euro

Fermo, 27 luglio 2025 – Un'altra vittima dei Bts, insomma non proprio del gruppo musicale coreano che ha fan in tutto il mondo, ma della banda che con piani ingegnosi riesce a spacciarsi per le pop star in questione e a truffare la vittima di turno facendosi versare ingenti somme di denaro. Dopo la fermana di 53 anni che, tramite il suo legale, l' avvocato Lucia Lupi, e la polizia, è riuscita a far smascherare e far condannare uno dei componenti del sodalizio, un nigeriano di 35 anni residente a Domodossola, è spuntata un'altra vittima che, con lo steso modus operandi, si è fatta soffiare 20mila euro.

