Alta Velocità Bologna–Milano | lavori straordinari ad agosto Frecce deviate su linea convenzionale

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) avvierà da lunedì 11 a domenica 17 agosto un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla linea ad alta velocità Bologna – Milano, con la sostituzione di alcuni deviatoi nella tratta compresa tra i comuni di Castelfranco Emilia e Fidenza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sulla Milano-Roma sfreccia l'alta velocità dell'enogastronomia - Grandi piatti, ottime materie prime e una terra, quella della regione laziale, che mira ad andare oltre i luoghi comuni classici facendosi scoprire con numerose eccellenze anche in mercati lontani, sia nazionali che oltreoceano

Donna cammina vicino ai binari dell’alta velocità a Firenze: traffico in tilt, ritardi di oltre un’ora - I treni dell'Alta Velocità , Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti per una donna che vagava nei pressi dei binari vicino alla stazione di Rifredi, Firenze.

Cina: al via funzionamento di prova di ferrovia ad alta velocita’ Chongqing-Xiamen - Il personale ferroviario attende la partenza sul treno di prova ad alta velocita’ nella municipalita’ sud-occidentale cinese di Chongqing, oggi 9 maggio 2025.

Linea Alta Velocità Bologna - Milano, dalle ore 12:50 circolazione ferroviaria rallentata in prossimità di Bologna Centrale per un inconveniente tecnico a un treno.

A cavallo di Ferragosto sull'Alta Velocità , tra Roma e Milano, ci vorranno due ore in più. Tra Milano e Venezia fino a 60 minuti in più. Tra Milano e Bologna fino a 40. E da Napoli a Milano, potrebbero volerci anche 7 ore. Su tutto questo cittadini, lavoratori e turi

