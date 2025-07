allerta meteo gialla in liguria rischio di forti temporali sul levante

La Spezia, 27 luglio 2025 – L’ Arpal (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Liguria ) ha emesso una allerta gialla per il rischio di forti temporali sul Levante della regione. L’avviso meteo parte dalle 2 del mattino e dura fino alle 10 di lunedì 28 luglio. Sul resto della Liguria invece si segnala bassa probabilità di forti temporali e infatti il centro della Liguria e il Ponente sono in verde. Sul fronte delle previsioni meteo, tra il pomeriggio e la sera di domenica si assisterà a un aumento della nuvolosità medio-alta a partire da Ponente per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione con possibili rovesci o temporali nella notte sui rilievi di Centro-Ponente in estensione verso la costa e verso Levante dove potrebbero verificarsi rovesci e temporali anche forti e localizzati spiega l'agenzia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

