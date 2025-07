Allerta gialla fino a domani nel Padovano per temporali con grandinate e vento forte

Dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 27 luglio, è prevista instabilità in aumento a partire dalle zone montane, con rovesci e temporali sparsi, in successivo trasferimento sulla Pedemontana e sulla pianura, dove i fenomeni potranno risultare a tratti diffusi nella notte e fino alla mattinata di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello 'giallo'.

Allerta meteo, temporali e piogge in arrivo: il Comune chiude parchi, spiagge e Pontile Nord - La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello "Giallo" per piogge e temporali, a partire dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani, martedì 6 maggio.

Allerta meteo a Napoli e in Campania: temporali, grandine e vento martedì 6 maggio - Maltempo previsto per la giornata di domani, martedì 6 maggio, a Napoli e in Campania: la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo.

Piogge e temporali al Nord Lunedì 21 luglio Allerta ARANCIONE per rischio idrogeologico su settore della Lombardia Allerta GIALLA meteo-idro in cinque regioni. Leggi l’avviso meteo del 20 luglio bit.ly/20lug25Avviso Vai su Facebook

