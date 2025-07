Allerta francese per le scuole italiane | la Lega rilancia la risoluzione anti-islamizzazione

Hassen Chalghoumi, Presidente della Conferenza degli Imam di Francia, ha lanciato un grave monito all'Italia attraverso le pagine de "Il Tempo" riguardo ai rischi del fondamentalismo islamico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: allerta - francese - scuole - italiane

"Moriranno tutti». L'allerta dell'agenzia di stampa francese - L'Agenzia France-Presse (AFP) ha lanciato oggi un drammatico appello sulla condizione estrema dei suoi ultimi collaboratori rimasti nella Striscia di Gaza.

Quasi 1.900 scuole francesi hanno chiuso i battenti nelle ultime ore a causa dell’allerta rossa per il grande caldo che ha investito sedici dipartimenti, inclusa Parigi. Temperature tra i 38 e i 40 gradi stanno mettendo in ginocchio il sistema educativo d’Oltralpe, ri Vai su Facebook

Allerta francese per le scuole italiane: la Lega rilancia la risoluzione anti-islamizzazione; Allerta meteo caldo, scuole chiuse in Francia: come fare in Italia in caso di modifica del calendario scolastico?; 16 dipartimenti della Francia sono in allerta rossa per via del grande caldo: sono state chiuse 1.900 scuole e parte della Tour Eiffel.