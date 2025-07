di Matteo Barile Allenamento Juve, il terzo giorno di lavoro alla Continassa ha visto protagonisti due giocatori: Cambiaso e Locatelli corrono anche di domenica. La Juventus ha condiviso sul proprio profilo X un’immagine proveniente dalla sessione mattutina di allenamento, che ha visto i bianconeri impegnati in un intenso lavoro fisico. La foto pubblicata ritrae Andrea Cambiaso e Manuel Locatelli, due dei principali protagonisti della passata stagione, intenti in una corsa durante la prima delle due sedute giornaliere. I due giocatori sono apparsi concentrati, determinati e pronti a dare il massimo per affrontare i prossimi impegni amichevoli, che inaugureranno la stagione 20252026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve, i bianconeri al lavoro anche di domenica! La Vecchia Signora corre alla Continassa: Cambiaso e Locatelli protagonisti – FOTO