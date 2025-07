Allenamento Inter primi test atletici per Chivu | il punto da Appiano Gentile

Allenamento Inter, le prime indicazioni da Appiano Gentile con la preparazione per la nuova stagione dei nerazzurri. I dettagli. La nuova Inter di Cristian Chivu ha cominciato a prendere forma al BPER Center di Appiano Gentile, dove anche oggi i nerazzurri si sono ritrovati per il secondo giorno di preparazione in vista della stagione 202526. Dopo il raduno di ieri, la squadra ha svolto un’altra seduta mattutina, incentrata principalmente su test atletici individuali. Lo riporta Sky Sport, che sottolinea come il lavoro fisico in questa prima fase sia fondamentale per raccogliere tutti i dati necessari in vista degli allenamenti a pieno regime. 🔗 Leggi su Internews24.com

