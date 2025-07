Allegri ha scovato una pepita inattesa | sarà lui a spostare gli equilibri

Un ritorno inatteso, una posizione nuova, una fiducia che prima mancava. Allegri lo ha visto subito, e ha deciso. In silenzio, sarà lui a dare la svolta (AnsaFoto) – serieanews.com Tempo d’estate, tempo di amichevoli. E quindi anche tempo di illusioni. Perché è quello il gioco: vedere un gol, un dribbling, un’accelerazione, e convincersi che lì c’è qualcosa di vero, quando magari tra una settimana quel giocatore sarà sparito dai radar. Però non sempre è tutto fumo. A volte qualche indicazione resta. Tipo quella di Milan-Liverpool, l’amichevole di ieri. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Allegri ha scovato una pepita inattesa: sarà lui a spostare gli equilibri

In questa notizia si parla di: allegri - sarà - scovato - pepita

Allegri sarà il nuovo allenatore della Roma? Arriva l’aggiornamento che cambia tutte le carte in tavola per l’ex Juve! Cosa sta succedendo - di Redazione JuventusNews24 Allegri, ex allenatore della Juve, potrebbe allontanarsi dalla panchina della Roma in vista della prossima stagione: come stanno le cose.

Allegri non sarà il prossimo allenatore della Roma (Di Marzio) - Nella prossima stagione la Roma cambierà allenatore e sta cercando il successore di Claudio Ranieri, che a quanto pare non sarà Massimiliano Allegri.

I giocatori del Napoli già sanno che il prossimo allenatore sarà Allegri (Tuttosport) - I giocatori del Napoli già sanno che il prossimo allenatore sarà Allegri (Tuttosport) Il quotidiano Tuttosport, a firma del sempre informato Massimo Salandin, oggi apre con la prima pagina: “Juve-Napoli, il Conte Max”.

Allegri ha scovato una pepita inattesa: sarà lui a spostare gli equilibri.