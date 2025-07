Allarme topi nelle strade | Subito la derattizzazione e l' intervento dell' Asl

Una vera e propria emergenza igienico-sanitaria sta interessando la frazione di Briano, nel comune di Caserta. A lanciare l’allarme è Pasquale Napoletano, giĂ capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia e storico attivista politico del territorio, che ha inviato una dettagliata nota ai Commissari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: allarme - topi - strade - subito

Allarme topi alle scuole elementari Pascoli: “Caso sporadico, aule sanificate” - LODI – Ritorneranno molto probabilmente lunedì nella loro aula gli alunni della classe prima della scuola elementare Pascoli tra viale Italia e via Veneto a Lodi da dove, mercoledì, sono stati trasferiti in altri spazi, quelli del laboratorio di informatica, dopo il ritrovamento di escrementi di topo sul davanzale della finestra.

Topi nei dintorni delle case: l'allarme dei residenti - Topi, anche di grosse dimensioni, 'avvistati' nella zona residenziale del rione Cantone a Marcianise.

Allarme topi in centro, i residenti esasperati: "Entrano in casa, dal Comune non ci risponde nessuno" - Allarme ratti nella zona centrale di Salerno, nei pressi della clinica Tortorella. I residenti denunciano la presenza di topi anche ai piani alti delle abitazioni, con segnalazioni che parlano di animali avvistati fin dentro gli appartamenti.

Lodi: topi in una classe della scuola Pascoli; VIDEO | Ladri in casa ripresi dalle telecamere: il furto e la fuga dalla finestra; Topi a Roma, allarme del Comune: «Le tane in centro vanno tappate».

Allarme bomba negli uffici dei Servizi sociali, evacuato lo stabile e strade chiuse - Una telefonata verso le 15 ha attivato la macchina dell’emergenza nella sede di via Val della Torre. Da msn.com

Allarme topi a Pesaro, scorrazzano tra i rifiuti in pieno giorno ... - PESARO Colonie di topi e ratti che scorrazzano a Villa San Martino tra i cassonetti e in pieno giorno: s’arrabbiano i residenti e l’Aspes corre immediatamente ai ripari. Scrive corriereadriatico.it