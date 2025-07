Allarme furti in abitazione nel Sannio | il video dei ladri in casa prima della fuga

Tempo di lettura: < 1 minuto  A Foglianise  alcuni ladri entrano in una casa privata e, compreso di essere stati ripresi, fuggono immediatamente. L’effetto dell’essere riconosciuti dagli occhi della videosorveglianza ha reso vano il colpo, ma ha accresciuto la preoccupazione tra i residenti locali. Ormai il fenomento è dilagante e non riguarda solo il comune della valle vitulanese. In ogni piccola comunitĂ si vive con grande ansia, in alcuni centri si organizzano vere e proprie ronde per difendere la zona da invasioni di ladri. “Ritengo sia doveroso, a tutela di chiunque possa essere una potenziale vittima e affinchĂ© qualcuno possa eventualmente riconoscerli, rendere pubblico il video”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allarme furti in abitazione nel Sannio: il video dei ladri in casa prima della fuga

In questa notizia si parla di: ladri - casa - allarme - furti

“Fuori i soldi o ti buchiamo!”, rapinato in casa a San Giovanni in Persiceto: catturati i tre giovani ladri - Tre giovani arrestati a San Giovanni in Persiceto per rapina aggravata ai danni di un anziano, minacciato con forbici e coltello.

Furto nella casa della vedova di Domenico Modugno: i ladri rubano la cassaforte - Ancora ladri in azione nella Capitale. Questa volta i malviventi hanno compito un furto nella casa della vedova di Domenico Modugno in zona, Appia Antica.

Napoli, si ritrovano i ladri in casa: coppia con bambina mette in fuga 4 malviventi - Serata da dimenticare per una coppia di professionisti residenti in via Terracina, nella zona dell’ospedale San Paolo a Fuorigrotta.

In giugno a Verona furti in casa diminuiti, ma solitamente sono i mesi successivi i peggiori Vai su Facebook

Furti alla Besurica con il trucco del silicone: «Raid a tappeto e pochi controlli»; Topi d'appartamento, torna l'allarme furti nel Vastese: ladri messi in fuga scappano su Bmw nera; Tentano un furto in casa e aggrediscono una coppia di anziani: notte di paura a Casalbordino.

Allarme furti a Treia, ladri in due abitazioni. In una casa portato via oro per 5mila euro, nell’altra il colpo è andato a vuoto - Nel mirino dei malviventi sono finiti due appartamenti - Lo riporta msn.com

Ladri in casa come entrano in casa ed i trucchi per sapere se ci siete #furto #casa #criminalità VIDEO - L’Incubo dei Furti in Appartamento: Il Trucco della Colla che Svela le Tue Assenze ?? Un video che ti apre gli occhi sulla cruda realtà dei furti in appartamento in Italia. Secondo lacronacadiroma.it