"Allagata la scuola materna al Centro Coni, inaccettabile criticità su un edificio nuovo a meno di un anno dall’inaugurazione". Così il consigliere comunale Mattia Casotti del gruppo di minoranza ‘Castelnovo al Centro’ in relazione ai danneggiamenti subiti dall’edificio scolastico in occasione dei recenti temporali che si sono verificati nella zona. È ciò che ha fatto notare il consigliere Casotti durante la discussione del question time presentato dal gruppo Castelnovo al Centro nel consiglio comunale di giovedì 24 luglio. L’interrogazione urgente è stata presentata insieme ai colleghi Sabina Nardini, Gabriele Tacconi, Claudia Beretti ed Ermanno Briglia, per chiedere chiarimenti in merito ai danni riportati dalla Scuola dell’Infanzia Peep-Pieve durante il violento temporale del 5 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allagamenti nella nuova materna: "Queste criticità sono inaccettabili"