Alla residenza per Anziani Città di Treviso la festa per i 100 anni di Milena Carmelo

Il 24 luglio la sig.ra Milena Carmelo ha festeggiato i suoi 100 anni presso la Residenza per Anziani Città di Treviso, amorevolmente circondata dai tanti familiari presenti. Una grande lavoratrice, donna di compagnia, precisa, ordinata e visionaria negli affari. Presenti i due figli Alfio e. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

