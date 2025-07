Alla Milano 2 Cup di Segrate il titolo del doppio assegnato alla coppia Bilardo-Ciavarella Mazza Weiss e Carboni sotto i riflettori

La pioggia ha costretto gli organizzatori a rivoluzionare il programma dei quarti di finale della Tempocasa Sporting Club Milano 2 Cup (15mila euro di montepremi), che già non erano stati completati venerdì a causa del maltempo. Gli incontri sono stati dirottati dai campi in terra battuta dello Sporting Club Milano 2 ai campi indoor del vicino Tennis Club Lombardo e hanno visto nella parte alta del tabellone approdare in semifinale il ceco Jan Kumstat, che ha avuto la meglio sul francese Lilian Marmousez per 75, 76(1) nell'unico match giocato fra stranieri. Il numero 968 del mondo affronterà oggi Manuel Mazza, che venerdì aveva fatto in tempo a sconfiggere Stefano D'Agostino per 63, 64.

