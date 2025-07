Alla guida ubriachi o senza aver mai preso la patente controlli a raffica in paese

Controlli intensificati nel fine settimana a Orzinuovi, dove la Polizia Locale ha messo in campo più pattuglie per garantire sicurezza stradale, ma anche il rispetto della quiete pubblica e l'osservanza del regolamento di Polizia Urbana.Durante le verifiche, un automobilista è stato denunciato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

