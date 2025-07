Alla cena di classe dopo 25 anni dal diploma spuntano anche i prof | sul tavolo uno scherzoso ' esame di maturità'

Una doppia sorpresa per il ritrova della classe a 25 anni dal diploma. "Il 25 luglio doveva essere una normale cena per celebrare i 25 anni della 5A Informatica dell'ITIS di Ravenna, ai tempi composta da soli 12 ragazzi e rimasta sempre affiatata. Pochi minuti dopo l'orario di ritrovo, però, si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: anni - cena - classe - diploma

La cena tranquilla con mamma e papà interrotta dalla tragedia: Marianna muore a 6 anni, atroce - Una serata qualunque si è trasformata in tragedia per una famiglia del Sud Italia. Una situazione improvvisa e drammatica ha spezzato la vita di una bambina di appena sei anni, lasciando sgomenta un’intera comunità .

John Cena: “Il match con Randy Orton ha messo fine a una rivalità che durava da 25 anni” - John Cena è a quota cinque mesi del suo tour d’addio alla WWE e ha appena rivelato che il suo recente scontro con Randy Orton a Backlash è stato l’ultimo.

John Cena sul match con Orton: “Bello chiudere una rivalità di 25 anni” - Durante la promozione del suo nuovo film Heads of State su Prime Video, John Cena ha riflettuto sul suo recente ultimo match con Randy Orton and sui suoi piani per il ritiro dal wrestling.

Corso per tecnico dell'audiovisivo 800 ore STAGE 350 ore GRATUITO A chi è rivolto Disoccupati maggiori di 18 anni (programma GOL) TITOLO DI STUDIO Diploma quinquennale o professionale Quando Inizio corso settembre 2025 Orario 9,15 - 14,15 Dettag Vai su Facebook

A 40 anni dal diploma, gli ex studenti della 5D di Geometri a cena insieme; Una 'cena di classe' a 44 anni dal diploma per la 5C dell’istituto tecnico Renato Serra; Sansepolcro, 43 anni dopo il diploma cena di classe della 5 C dell'ex ragioneria. Ci sono anche due professori.

Alla cena di classe dopo 25 anni dal diploma spuntano anche i prof: sul tavolo uno scherzoso 'esame di maturità' - "Il 25 luglio doveva essere una normale cena per celebrare i 25 anni della 5A Informatica dell'ITIS di Ravenna, ai tempi composta ... Si legge su ravennatoday.it

La 5F di Ragioneria che si è diplomata 40 anni fa si ritrova a cena - A 40 anni dal nostro diploma in Ragioneria, ci siamo ritrovati tra compagni di scuola della 5F dell'ITC Matteucci di Forlì, per una cena che è stata molto più di un semplice ritrovo. Segnala forlitoday.it