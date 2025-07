Alcolock ufficialmente in vigore obbligo per condannati per ubriachezza Cosa sapere

Sono diventate ufficialmente operative le nuove regole del Codice della Strada che prevedono l’utilizzo dell’ alcolock, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo firmato giĂ lo scorso 3 luglio dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, il vicepremier Matteo Salvini.  La normativa è particolarmente severa contro chi ha subito una condanna penale per un precedente episodio di guida in stato d’ebbrezza e, come sottolinea il presidente di Asaps (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale), Giordano Biserni, “entra in vigore proprio durante il maxi-esodo estivo ”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Alcolock, ufficialmente in vigore obbligo per condannati per ubriachezza. Cosa sapere

