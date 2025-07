Alberto Trentini l’italiano detenuto in Venezuela ha parlato di nuovo al telefono con i genitori

Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela dal novembre 2024 con accuse ancora non chiarite dalle autoritĂ di Caracas, ha avuto occasione di parlare nuovamente con i familiari. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e lo ha confermato con una nota la famiglia del cooperante. “Pur nella costante angoscia siamo sollevati per aver potuto sentire, per pochi minuti, la voce di Alberto ed esprimiamo gratitudine nei confronti delle istituzioni che in Italia e in Venezuela si stanno adoperando per la liberazione di Alberto, da oltre otto mesi detenuto a Caracas. Speriamo di poterlo riabbracciare presto a casa “, hanno scritto i familiari di Trentini con la loro legale Alessandra Ballerini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alberto Trentini, l’italiano detenuto in Venezuela ha parlato di nuovo al telefono con i genitori

Le prime parole alla famiglia di Alberto Trentini, in carcere in Venezuela: «Prendo le medicine, mangio e spero presto di tornare a casa» - Il cooperante veneziano ha avuto un breve colloquio telefonico con la madre dal carcere dopo 181 giorni di silenzio.

Alberto Trentini, la diplomazia silenziosa dĂ risultati: prima telefonata a casa dopo sei mesi di detenzione in Venezuela - Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso, ha sentito dal carcere nelle scorse ore i suoi familiari in una breve telefonata, la prima da quando si erano perse le sue tracce.

Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela sente la famiglia dopo 181 giorni di silenzio: «Spero di tornare presto in Italia» - Dopo 181 giorni di silenzio, è arrivata la prima, attesissima telefonata di Alberto Trentini. A darne notizia, in esclusiva, è la Repubblica.

Gli amici di Alberto Trentini tornano a manifestare a Venezia per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla vicenda del cooperante italiano detenuto da otto mesi in Venezuela

La madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da otto mesi, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Alberto Trentini telefona alla famiglia. Cirielli: "Si giunga presto alla liberazione" - Il Governo italiano ha nominato un inviato speciale per occuparsi della situazione delle persone detenute in Venezuela con cittadinanza italiana, come comunicato dal Ministero degli Esteri. Secondo msn.com

Caso Trentini, Tajani nomina un nuovo inviato per i detenuti italiani in Venezuela - Il ministro degli Esteri: “Ci sono una quindicina di italiani che sono detenuti nelle carceri venezuelane” ... Da repubblica.it