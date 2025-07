Alberto Del Rio fuori dalla AAA la WWE conferma che non c’è futuro per lui

L’esilio forzato dalla promotion messicana. Alberto Del Rio ha concluso la sua avventura in AAA dopo la sconfitta contro El Mesias del 25 luglio. La stipulazione del match prevedeva l’esilio dalla compagnia in caso di sconfitta, chiudendo di fatto un capitolo che solo pochi mesi fa lo vedeva tra le stelle principali della promotion messicana. WWE categorica: “Se lo volessimo, sarebbe qui”. Secondo Fightful Select, la WWE ha ribadito che lo status di Alberto El Patron “non è cambiato”. Un dirigente di alto livello è stato lapidario: “Se volessimo Alberto, anche solo per il Royal Rumble match, sarebbe già qui”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Alberto Del Rio fuori dalla AAA, la WWE conferma che non c’è futuro per lui

In questa notizia si parla di: alberto - fuori - conferma - esilio

Lazio-Juventus LIVE 0-1: Pedro ci prova, fuori Alberto Costa per infortunio - Lazio-Juventus, 36esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 77` Ancora Pedro da fuori: palla alta.

Alberto Urso torna con il singolo Reale, fuori il videoclip - Online il video di Reale, il nuovo singolo di Alberto Urso, girato per le strade di Messina. Online il video di Reale, il nuovo singolo di Alberto Urso uscito per Supernova Group.

Fabrizio Corona difende Alberto Stasi fuori dalla Procura di Pavia: "I colpevoli sono 4, lui non c'entra" - Di fronte alla Procura di Pavia è arrivato anche Fabrizio Corona, che di fronte ai giornalisti sostiene l'innocenza di Alberto Stasi: cosa ha detto

Alberto Del Rio fuori dalla AAA, la WWE conferma che non c’è futuro per lui - Alberto Del Rio ha concluso la sua avventura in AAA dopo la sconfitta contro El Mesias del 25 luglio. Si legge su zonawrestling.net