Albania in fiamme migliaia di ettari di boschi | le immagini dei vigili del fuoco

(LaPresse) Secondo quanto riferito, migliaia di ettari di foreste e altre aree verdi sono stati avvolti dalle fiamme e alcune abitazioni sono state distrutte. Almeno 10 incendi boschivi stavano divampando sulla costa riviera sud-occidentale dell’Albania, minacciando abitazioni e attività commerciali nel pieno della stagione turistica. Diversi vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre svolgevano il loro lavoro, uno dei quali mentre soccorreva un anziano dalle fiamme nel distretto di Delvine. Il ministro della Difesa albanese ha dichiarato che oltre 1.000 vigili del fuoco e altri membri delle forze di emergenza sono stati dispiegati per combattere le fiamme. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Albania, in fiamme migliaia di ettari di boschi: le immagini dei vigili del fuoco

